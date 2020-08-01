О нас
Report Georgia

Аномальная жара во Франции, объявлен оранжевый уровень тревоги

Аномальная жара во Франции, объявлен оранжевый уровень тревоги Предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности объявлен в 13 департаментах Франции
Другие страны
1 августа 2020 г. 10:47
Аномальная жара во Франции, объявлен оранжевый уровень тревоги

Предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности объявлен в 13 департаментах Франции в связи с надвигающейся жарой. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает метеорологическая служба Meteo France.

"Пик жары ожидается на большой части территории Франции, очень высокие температуры будут зафиксированы от средней долины Роны до Савойи", - гласит предупреждение.

Согласно прогнозу, в некоторых департаментах температуры перешагнут отметку в 40 градусов по Цельсию. При этом жара будет сопровождаться сильными грозами, в связи с которыми на востоке страны объявлено желтое предупреждение.

Аномальная жара фиксируется во Франции на этой неделе. В пятницу оранжевый уровень тревоги был объявлен в 32 департаментах страны, при этом в некоторых городах были побиты местные температурные рекорды как для июля, так и за всю историю наблюдений.

В ряде регионов высокие температуры стали причиной лесных пожаров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался
Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался
26 июля 2020 г. 16:34
В Масазыре горит автомобиль
В Масазыре горит автомобиль
26 июля 2020 г. 16:15
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Назначен новый министр образования Азербайджана
Назначен новый министр образования Азербайджана
27 июля 2020 г. 13:05
Кто новый министр образования Азербайджана?
Кто новый министр образования Азербайджана?
27 июля 2020 г. 16:29
В Баку 4-летний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипящим молоком
В Баку 4-летний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипящим молоком
28 июля 2020 г. 09:59
В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса
В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса
26 июля 2020 г. 15:13
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента
27 июля 2020 г. 18:15
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана
В Киеве армяне расстреляли в ноги студентов из Азербайджана
25 июля 2020 г. 15:12
Потери Армении постепенно становятся общеизвестны
ФотоПотери Армении постепенно становятся общеизвестны
28 июля 2020 г. 19:45

Последние новости

11:20
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ Футбол
11:12
В пожаре в Сиязани погибли два человека Происшествия
11:01
​Азербайджанская нефть выросла в цене Энергетика
10:47
Аномальная жара во Франции, объявлен оранжевый уровень тревоги Другие страны
10:40
В Грузии выросло число инфицированных коронавирусом В регионе
10:29
ГНФАР увеличит трансферт в бюджет на 8% Финансы
10:26
В Китае выявлены 68 новых случаев коронавируса Другие страны
10:24
На главных улицах Баку проводится усиленная дезинфекция Здоровье
09:53
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.08.2020) Финансы
09:52
Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт
09:38
Amazon потратит больше 10 млрд долларов на спутниковый интернет ИКТ
09:34
Меган Маркл заплатит СМИ 88 тысяч долларов после проигрыша в суде Шоу-бизнес
09:11
У переболевших коронавирусом выявили проблемы со слухом Здоровье
08:52
В Баку автомобиль сбил двух подростков Происшествия
08:38
Fiat Chrysler отчитался об убытках во втором квартале Бизнес
Вся новостная лента