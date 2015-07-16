​Аномальная жара во Франции за неделю унесла 700 жизней

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Наблюдающаяся во Франции в период с 29 июня по 5 июля аномальная жара стала причиной смерти 700 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает министр здравоохранения Франции Марисоль Турен.

По словам министра, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года статистика летальных исходов возросла на 7%, количество обратившихся за первой медицинской помощью - в 3 раза.

Министр здравоохранения считает, что по сравнению с 2003 годом статистика нынешних летальных исходов от аномальной жары заметно уступает показателю того года.

Напомним, что в вышеуказанные дни во многих регионах Франции наблюдалось более 40 градусов тепла. Это были самые жаркие дни в стране за последние 60 лет. По этой причине министерство предупредило население и забило сигнал тревоги.

Отметим, что в результате наблюдающейся в стране в августе 2003 года аномальной жары скончались 20 тыс. человек, большинство из которых одинокие люди.