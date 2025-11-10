Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    • 10 ноября, 2025
    • 16:17
    Анита Хиппер: Работа над 20-м пакетом санкций продолжается, его содержание конфиденциально

    Атаки на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины, включая подстанции, обеспечивающие электроснабжение атомных станций, вызывают серьезную обеспокоенность Евросоюза.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

    "ЕС продолжает оказывать поддержку Украине - в том числе в военно-технической и энергетической сферах, а также работает над новыми санкциями против России. Совместно с партнерами ведется работа по мобилизации дополнительной помощи для Украины", - отметила она.

    По словам Хиппер, в результате последних ударов были нарушены поставки электроэнергии, воды и отопления, а также возникли риски для ядерной безопасности.

    Представитель ЕС подчеркнула, что работа над очередным пакетом продолжается, однако его детали остаются конфиденциальными. Основная цель этих мер - лишить РФ источников финансирования войны и заставить сесть за стол переговоров, добавила она.

