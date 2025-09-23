Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Анита Хиппер: ЕС обсудит создание "Стены дронов"

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 15:46
    Анита Хиппер: ЕС обсудит создание Стены дронов

    Европейский союз в ответ на растущие угрозы намерен ускорить работу над проектом "Стены дронов", предусматривающей создание систем обнаружения и противодействия беспилотникам вдоль восточной границы союза, эти вопросы будут обсуждаться на следующей неделе с участием представителей восьми стран.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер, комментирую последний инцидент с беспилотником в Дании, в результате чего была на несколько часов нарушена работа главного аэропорта Копенгагена.

    Хотя расследование продолжается и окончательных выводов нет, в Еврокомиссии считают, что недавние случаи в Польше, Румынии и Эстонии свидетельствуют о возможной целенаправленной стратегии Москвы по проверке границ ЕС, а инцидент в Дании также из этого ряда.

    "Мы видим ясный паттерн: Россия нарушает европейское воздушное пространство не случайно, а умышленно", - заявила Хиппер.

    Ожидается, что на следующей неделе состоится встреча еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса с прифронтовыми странами - Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, Румынией и Болгарией, к которым добавится и Дания, где будет обсуждаться проект по противодроновой защите внешних периметров ЕС.

