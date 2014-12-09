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    Ангела Меркель посетит Грузию весной

    Данный вопрос обсужден в ходе встречи премьер-министра Грузии и главы МИД ФРГ в Тбилиси

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель посетит с визитом Грузию весной следующего года. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, данный вопрос обсуждался в ходе  встречи премьер-министра Грузии  Ираклия Гарибашвили и главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера сегодня в Тбилиси.

    Как сообщила пресс-служба премьера Грузии, “предстоящий визит канцлера Германии в Тбилиси весной 2015 года был обсужден на встрече Гарибашвили и Штайнмайера”.
    Премьер-министр Грузии и руководитель германского внешнеполитического ведомства также рассмотрели “вопросы сотрудничества двух стран и высказались за углубление политических и экономических отношений”. 

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