Ангела Меркель посетит Грузию весной

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель посетит с визитом Грузию весной следующего года. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, данный вопрос обсуждался в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера сегодня в Тбилиси.

Как сообщила пресс-служба премьера Грузии, “предстоящий визит канцлера Германии в Тбилиси весной 2015 года был обсужден на встрече Гарибашвили и Штайнмайера”.

Премьер-министр Грузии и руководитель германского внешнеполитического ведомства также рассмотрели “вопросы сотрудничества двух стран и высказались за углубление политических и экономических отношений”.