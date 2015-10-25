Ангела Меркель подчеркнула роль Турции в решении миграционного кризиса

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Турция крайне важна для решения миграционного кризиса в Европе. Об этом заявила в воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель по прибытии на внеплановый саммит ЕС по миграции, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Крайне важно, что Еврокомиссия обсуждает миграционную повестку с Турцией, и Германия будет принимать в этом (обсуждении) участие", - сказала канцлер.

При этом, по ее словам, речь в Брюсселе будет идти о том, как облегчить жизнь тысяч людей, которые пытаются попасть в Европейский союз по так называемому балканскому пути. "Цель заключается в том, чтобы помочь людям, которые живут в сложных условиях (во временных приютах), чтобы упорядочить все процессы", так или иначе связанные с потоками беженцев, сказала глава правительства ФРГ.