Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель назвала конструктивными переговоры с турецким президентом Реджепом Тайип Эрдоганом.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters. Встреча двух лидеров состоялась на полях саммита НАТО в Варшаве.

«Мы обсудили все важные вопросы. Атмосфера была очень конструктивной и деловой в попытке решить существующие проблемы», - сказала она. Отвечая на вопрос насколько удалось решить проблематичные вопросы, Меркель отметила, что разногласия не исчезнут просто так посредством обсуждений.

«Но мы считаем важным их обсуждение», - заключила канцлер.

Встреча Меркель и Эрдогана состоялась на полях саммита НАТО в Варшаве и продлилась 45 минут, как и предусматривал график.

Эрдоган выразил Меркель свое разочарование в связи с принятием резолюции. Меркель заявила, что сделала все возможное, чтобы данная резолюция не навредила отношениям двух стран.

Меркель также выразила удовлетворение тем, как Турция выполняет обязательства по поводу мигрантов.