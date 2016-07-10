Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель назвала конструктивными переговоры с турецким президентом Реджепом Тайип Эрдоганом.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters. Встреча двух лидеров состоялась на полях саммита НАТО в Варшаве.
«Мы обсудили все важные вопросы. Атмосфера была очень конструктивной и деловой в попытке решить существующие проблемы», - сказала она. Отвечая на вопрос насколько удалось решить проблематичные вопросы, Меркель отметила, что разногласия не исчезнут просто так посредством обсуждений.
«Но мы считаем важным их обсуждение», - заключила канцлер.
Встреча Меркель и Эрдогана состоялась на полях саммита НАТО в Варшаве и продлилась 45 минут, как и предусматривал график.
Эрдоган выразил Меркель свое разочарование в связи с принятием резолюции. Меркель заявила, что сделала все возможное, чтобы данная резолюция не навредила отношениям двух стран.
Меркель также выразила удовлетворение тем, как Турция выполняет обязательства по поводу мигрантов.
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