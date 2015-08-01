Ангела Меркель идет на четвертый срок

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла решение баллотироваться на четвертый срок в этой должности в 2017 году.

Как передает Report, об этом пишет со ссылкой на собственные источники немецкий еженедельник Der Spiegel.

По информации издания, Меркель уже обсуждала подготовку к избирательной кампании с генеральным секретарем Христианско-демократического союза Петером Таубером и управляющим директором этой партии Клаусом Шюлером. Предполагается, что официально о решении Меркель будет объявлено в начале 2016 года. Впервые же пост канцлера Меркель заняла в 2005 году.