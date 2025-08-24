О нас

24 августа 2025 г. 08:53
День независимости Украины — это мощное напоминание о том, что мы защищаем не только границы Украины, но и основанный на правилах международный порядок и универсальные человеческие ценности.

Как передает Report, об этом написал в социальной сети X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Независимость Украины является краеугольным камнем безопасности Европы и будущего свободы во всем мире", — отметил глава МИД, поблагодарив страны-партнеры за поддержку.

"Наше единство — ключевое условие торжества правды и справедливости", — подчеркнул министр.

Напомним, 24 августа отмечается День независимости Украины.

Версия на азербайджанском языке Andrey Sibiqa: Ukraynanın müstəqilliyi Avropanın təhlükəsizliyinin təməl daşıdır

Последние новости

