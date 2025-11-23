Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Андрей Ермак сообщил о значительном прогрессе переговоров с США в Женеве

    23 ноября, 2025
    21:47
    Андрей Ермак сообщил о значительном прогрессе переговоров с США в Женеве

    Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, возглавляющий украинскую рабочую группу на переговорах в Женеве, заявил о существенном прогрессе переговоров с американской стороной.

    Как передает Report, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

    По словам Ермака, завершилась первая сессия переговоров с американской делегацией. "Мы провели очень продуктивную первую встречу с уважаемой американской делегацией. Достигли очень хорошего прогресса и движемся вперёд к справедливому и длительному миру", - отметил он.

    Ермак поблагодарил США, в частности президента Дональда Трампа и его команду, за приверженность делу мира. Он добавил, что в течение дня состоится вторая встреча, на которой украинская сторона продолжит работу над совместными предложениями с участием европейских партнёров. Окончательные решения будут принимать президенты стран.

    Andrey Yermak: Cenevrədə ABŞ ilə danışıqlarda əhəmiyyətli irəliləyişlər var

    Лента новостей