Андрей Ермак сообщил о значительном прогрессе переговоров с США в Женеве
- 23 ноября, 2025
- 21:47
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, возглавляющий украинскую рабочую группу на переговорах в Женеве, заявил о существенном прогрессе переговоров с американской стороной.
Как передает Report, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Ермака, завершилась первая сессия переговоров с американской делегацией. "Мы провели очень продуктивную первую встречу с уважаемой американской делегацией. Достигли очень хорошего прогресса и движемся вперёд к справедливому и длительному миру", - отметил он.
Ермак поблагодарил США, в частности президента Дональда Трампа и его команду, за приверженность делу мира. Он добавил, что в течение дня состоится вторая встреча, на которой украинская сторона продолжит работу над совместными предложениями с участием европейских партнёров. Окончательные решения будут принимать президенты стран.