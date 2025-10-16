Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Андрей Ермак обсудил с американскими сенаторами расширение сотрудничества США и Украины

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 18:06
    Андрей Ермак обсудил с американскими сенаторами расширение сотрудничества США и Украины

    Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с американскими сенаторами и обсудил военное и экономическое сотрудничество Киева с Вашингтоном.

    Как передает Report, об этом Ермак сообщил в соцсетях.

    По его словам, в ходе встречи украинская делегация также затронула темы расширения совместных производственных мощностей, усиления ПВО Украины и приобретения дальнобойного оружия за счет замороженных российских активов.

    Особое внимание также было уделено теме возвращения украинских детей.

