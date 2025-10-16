Андрей Ермак обсудил с американскими сенаторами расширение сотрудничества США и Украины

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с американскими сенаторами и обсудил военное и экономическое сотрудничество Киева с Вашингтоном.

Как передает Report, об этом Ермак сообщил в соцсетях.

По его словам, в ходе встречи украинская делегация также затронула темы расширения совместных производственных мощностей, усиления ПВО Украины и приобретения дальнобойного оружия за счет замороженных российских активов.

Особое внимание также было уделено теме возвращения украинских детей.