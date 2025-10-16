İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Ukrayna-ABŞ əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 18:16
    Ukrayna-ABŞ əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Ukrayna Prezidentinin ofis rəhbəri Andrey Yermakın amerikalı senatorlarla görüşündə Kiyevlə Vaşinqton arasında hərbi və iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə A.Yermak sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, görüş zamanı Ukrayna nümayəndə heyəti, həmçinin birgə istehsal güclərinin genişləndirilməsi, Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsinin gücləndirilməsi və Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin hesabına uzaqmənzilli silahların alınması mövzularına toxunub.

    Eyni zamanda, ukraynalı uşaqların qaytarılması məsələsinə də xüsusi diqqət ayrılıb.

    Ukrayna ABŞ əməkdaşlıq
    Андрей Ермак обсудил с американскими сенаторами расширение сотрудничества США и Украины

    Son xəbərlər

    18:49
    Foto

    QH Parlament Şəbəkəsi ilə ICAPP arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Milli Məclis
    18:49

    Azərbaycanda dövlətə xəyanətdə ittiham olunan 4 nəfərin məhkəməsi başlayıb

    Daxili siyasət
    18:47

    Pakistan Əfqanıstanla danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    18:42
    Video

    "Haber Global": Qarabağ modeli dünyaya tanıdılır

    Xarici siyasət
    18:29
    Foto

    "Bank of Baku"dan yaşıl təşəbbüs – növbəti ağacəkmə aksiyası keçirildi

    Maliyyə
    18:25

    KİV: Tramp bu gün Putinlə telefon danışığı aparacaq

    Digər ölkələr
    18:16
    Foto

    ADY ADA Universiteti ilə birgə yeni proqrama start verib

    İnfrastruktur
    18:16

    Ukrayna-ABŞ əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    18:09

    Çexiya Azərbaycandan neft alışını 5 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti