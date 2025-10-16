Ukrayna-ABŞ əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə edilib
- 16 oktyabr, 2025
- 18:16
Ukrayna Prezidentinin ofis rəhbəri Andrey Yermakın amerikalı senatorlarla görüşündə Kiyevlə Vaşinqton arasında hərbi və iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə A.Yermak sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, görüş zamanı Ukrayna nümayəndə heyəti, həmçinin birgə istehsal güclərinin genişləndirilməsi, Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsinin gücləndirilməsi və Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin hesabına uzaqmənzilli silahların alınması mövzularına toxunub.
Eyni zamanda, ukraynalı uşaqların qaytarılması məsələsinə də xüsusi diqqət ayrılıb.
