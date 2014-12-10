Amnesty винит Израиль в военных преступлениях

Bakı. 10 dekabr. REPORT.AZ/ Удары ВВС Израиля по высотным домам в Газе в ходе конфликта летом этого года равносильны военным преступлениям, считают в правозащитной организации Amnesty International.

Разрушения зданий "осуществлялось преднамеренно и неоправданно с военной точки зрения", говорится в докладе правозащитной организации, которая настаивает на независимом расследовании.

Израиль заявил, что доклад содержит необоснованные обвинения и игнорирует факты использования зданий боевиками ХАМАС в военных целях, а также ракетные удары палестинцев по мирным израильтянам.

В результате 50-дневного конфликта в секторе Газа между Израилем и палестинскими боевиками во главе с ХАМАС, по данным ООН, погибло, по меньшей мере, 2189 палестинцев, включая 1486 гражданских лиц. 11 тысяч получили ранения. Израиль потерял 67 солдат и шестерых мирных граждан, десятки людей были ранены.