Amnesty International зафиксировала 993 казни в 2017 году

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Неправительственная организация Amnesty International сообщила, что в 2017 году в мире казнили 993 человека, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в настоящее время как минимум 21919 человек в разных странах ждут исполнения своих смертных приговоров.

В 2017 году организация зафиксировала в 23 странах проведение 993 казней. В 2016 году было проведено 1032 казни, а в 2015 году — 1634 казней, что стало рекордным показателем за период с 1989 года.

Больше половины (51%) от всех зафиксированных казней состоялось в Иране, который наряду с Саудовской Аравией, Ираком и Пакистаном привели в исполнение 84% от общего числа всех смертных приговоров.

Согласно обнародованным данным Amnesty International, в статистику не были включены тысячи смертных приговоров и казней, приведенных в исполнение в Китае, где информация о смертной казни является государственной тайной.