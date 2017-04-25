Amnesty International составила список нарушений прав человека Трампом за 100 первых дней

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Организация Amnesty International составила список 100 нарушений прав человека администрацией президента США Дональда Трампа за первые 100 дней его пребывания у власти.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, список правозащитной организации поделен на 13 частей, в которых перечисляются нарушения прав беженцев, индейцев, женщин, членов ЛГБТ-сообщества, заключенных, а также эскалация конфликта, которая привела к увеличению числа жертв среди мирного населения, и другие нарушения.

"Первые 100 дней показывают, насколько опасна политика Трампа", - заявила исполнительный директор AI Маргарет Хуанг.

Ранее администрация США опубликовала данные о законодательной деятельности президента Дональда Трампа почти за 100 дней его пребывания у власти. По данным пресс-службы Белого дома, Трамп оказался лидером по числу подписанных указов в первые 100 дней среди президентов страны за последние 70 лет.