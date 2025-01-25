Амирасланов высоко оценил готовность Беларуси к президентским выборам

Председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Камал оглу Амирасланов высоко оценил уровень подготовки Беларуси к избирательному процессу.

Председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов высоко оценил уровень подготовки Беларуси к выборам президента, которые пройдут 26 января.

Как передает Report, об этом он заявил БЕЛТА.

"Республика Беларусь является очень близкой и дружественной страной для Азербайджана. Готовность к выборам в вашей стране заслуживает высокой оценки. Основной фактор в рамках избирательного процесса - это электорат, белорусский народ, который имеет мудрость и политическую зрелость. Мы уверены, что президентские выборы заложат прочную основу для дальнейшего процветания белорусского государства и народа," - подчеркнул Амирасланов, являющийся наблюдателем от Азербайджана на президентских выборах.

Он также отметил высокий уровень институциональной и организационной готовности.

"Беларусь идет своим путем, развивая собственную экономическую модель. Это станет основой для дальнейшего прогресса страны," - добавил он.

На высший государственный пост претендуют пять человек: действующий глава республики Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич (депутат парламента, председатель Либерально-демократической партии), Александр Хижняк (председатель Республиканской партии труда и справедливости), Анна Канопацкая (экс-депутат парламента, кандидат в президенты на выборах 2020 г), Сергей Сыранков (первый секретарь ЦК Компартии Беларуси).

Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года, он претендует на седьмой президентский срок.