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    Амина Мохаммед вступила в должность первого заместителя генсека ООН

    В числе первоочередных задач первый заместитель также назвала борьбу с бедностью, создание возможностей для молодежи и гендерное равенство

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Новое руководство ООН намерено работать в более тесном сотрудничестве со странами-членами Организации, которые должны не только участвовать в процессе, но и «возглавлять» его. 

    Как передает Report, со ссылкой на Радио ООН, об этом заявила первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, выступая перед журналистами в Нью-Йорке после официального вступления в должность, передает

    В числе первоочередных задач первый заместитель генсека также назвала борьбу с бедностью, создание возможностей для молодежи и гендерное равенство. До возвращения в ООН Амина Мохаммед занимала должность министра окружающей среды Нигерии. Ранее она служила советником президента Нигерии, а также преподавала в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

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