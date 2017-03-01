Амина Мохаммед вступила в должность первого заместителя генсека ООН

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Новое руководство ООН намерено работать в более тесном сотрудничестве со странами-членами Организации, которые должны не только участвовать в процессе, но и «возглавлять» его.

Как передает Report, со ссылкой на Радио ООН, об этом заявила первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, выступая перед журналистами в Нью-Йорке после официального вступления в должность, передает

В числе первоочередных задач первый заместитель генсека также назвала борьбу с бедностью, создание возможностей для молодежи и гендерное равенство. До возвращения в ООН Амина Мохаммед занимала должность министра окружающей среды Нигерии. Ранее она служила советником президента Нигерии, а также преподавала в Колумбийском университете в Нью-Йорке.