​Американскому сенатору отказали в российской визе

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте конгрессмена, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как уточняется в сообщении, Джонсон собирался посетить Россию в составе двухпартийной делегации конгресса. Он планировал провести переговоры с рядом российских чиновников, представителями американского бизнеса и организациями гражданского общества.

В МИД России пока не прокомментировали эту информацию.