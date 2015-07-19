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    Американским спецслужбам так и не удалось установить размер состояния Путина

    The Times: В данный момент американскую администрацию подход Путина к отношениям с США интересует куда больше, чем его состояние

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Американские спецслужбы проявляли интерес к президенту РФ Владимиру Путину еще тогда, когда он был заместителем главы Санкт-Петербурга.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источник в американском конгрессе.

    Отмечается, что американским спецслужбам так и не удалось установить размер состояния Путина и "спрятано ли оно".

    В The Times пишут, что при этом в девяностые годы у правительства США "были более важные задачи", поэтому сведения о российских чиновниках, собираемые спецслужбами, остались без внимания.

    Издание отмечает, что в данный момент американскую администрацию подход Путина к отношениям с США интересует куда больше, чем его состояние.

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