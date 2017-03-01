Американским послом в России может стать бывший кандидат в президенты США

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман ведет переговоры о том, чтобы стать послом США в России.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации президента США.

Источник указывает, что Хантсман беседовал об этом с госсекретарем Рексом Тиллерсоном на прошлой неделе, переговоры еще ведутся. Еще один источник отмечает, что Хантсман обсуждал этот вопрос с советниками президента США Дональда Трампа, а возможно, и с самим Трампом.

Хантсман был одним из кандидатов от Республиканской партии на пост президента США в 2012 году. При президенте Бараке Обаме Хантсман был послом США в Китае, также ранее он был послом США в Сингапуре.