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    Американским послом в России может стать бывший кандидат в президенты США

    Хантсман беседовал об этом с госсекретарем Рексом Тиллерсоном на прошлой неделе

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман ведет переговоры о том, чтобы стать послом США в России.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации президента США.

    Источник указывает, что Хантсман беседовал об этом с госсекретарем Рексом Тиллерсоном на прошлой неделе, переговоры еще ведутся. Еще один источник отмечает, что Хантсман обсуждал этот вопрос с советниками президента США Дональда Трампа, а возможно, и с самим Трампом.

    Хантсман был одним из кандидатов от Республиканской партии на пост президента США в 2012 году. При президенте Бараке Обаме Хантсман был послом США в Китае, также ранее он был послом США в Сингапуре.

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