Американский спецназ прибыл в Ирак

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Спецназ Вооруженных сил США прибыл в Ирак для выполнения секретных боевых задач в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель командования международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном, полковник Стив Уоррен.

"Силы спецназа прибыли в Ирак в соответствии с запросом иракского правительства", - сказал он.

"Они будут проводить секретные операции после консультаций с руководством страны", - подчеркнул С.Уоррен.