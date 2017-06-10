Американский спецназ освобождает захваченный боевиками города на Филиппинах

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Американские силы специального назначения помогают филиппинским вооруженным силам (AFP) освобождать захваченный боевиками город Марави, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"По запросу правительства Филиппин силы специального назначения США помогают AFP в текущих операциях в Марави и поддерживают командиров AFP на земле", - заявил представитель посольства США в Маниле.

В посольстве отказались сообщать детали операции "из соображений безопасности".

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство".