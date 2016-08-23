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    Американский полицейский застрелил объяснявшегося жестами немого водителя

    По словам очевидцев, через десять секунд раздался выстрел

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Полицейский застрелил глухонемого водителя в американском штате Северная Каролина, несмотря на то, что тот остановился и попытался объясниться жестами.

    Как передает Report, об этом сообшил телеканал WCNC.

    Патруль хотел остановить и оштрафовать автомобиль Volvo, который превысил скорость на шоссе. Водитель Дэниэл Харрис, который не мог слышать сирены, не остановился.

    Погоня, в ходе которой два автомобиля столкнулись, продолжилась. Затем Харрис вышел из машины. По словам очевидцев, через десять секунд раздался выстрел.

    По данным американских СМИ, 29-летний Харрис пытался объясниться на языке жестов.

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