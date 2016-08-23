Американский полицейский застрелил объяснявшегося жестами немого водителя

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Полицейский застрелил глухонемого водителя в американском штате Северная Каролина, несмотря на то, что тот остановился и попытался объясниться жестами.

Как передает Report, об этом сообшил телеканал WCNC.

Патруль хотел остановить и оштрафовать автомобиль Volvo, который превысил скорость на шоссе. Водитель Дэниэл Харрис, который не мог слышать сирены, не остановился.

Погоня, в ходе которой два автомобиля столкнулись, продолжилась. Затем Харрис вышел из машины. По словам очевидцев, через десять секунд раздался выстрел.

По данным американских СМИ, 29-летний Харрис пытался объясниться на языке жестов.