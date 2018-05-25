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    Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка

    © Lucas Jackson/Reuters

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн пришел в полицейский участок Нью-Йорка, сообщает  Report со ссылкой на телеканал CBS News.

    Как отмечается, кинопродюссер пришел в департамент полиции Нью-Йорка, где его арестовали. Ожидается, что Вайнштейна обвинят в изнасиловании первой степени с отягчающими обстоятельствами одной пострадавшей, а также в сексуальном насилии первой степени, которое он совершил по отношению к другой женщине.

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