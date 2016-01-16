​Американский губернатор закрыл свой штат для беженцев из всех стран

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Губернатор штата Канзас (США) Сэм Броунбэк издал распоряжение, которым расширил запрет на прием беженцев.

Как передает Report со ссылкой на Courthouse News, помимо сирийцев, штат теперь не будет принимать беженцев из любой страны в мире.

Губернатор-республиканец подписал первое распоряжение после терактов в Париже, присоединившись к 30 другим губернаторам, требуя запрета на переселение сирийских беженцев в их штатах.

Между тем, такие запреты, фактически, не имеют законной силы, так как у штатов нет никакой власти, чтобы менять иммиграционное законодательство. Но Броунбэк обошел это, блокируя представление финансовой помощи беженцам или какой-либо другой поддержки.

«Это моя обязанность как губернатора этого великого штата, чтобы сделать все возможное для защиты граждан Канзаса, и я буду действовать, чтобы поддерживать безопасность нашего штата», — заявил Броунбэк.