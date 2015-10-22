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    ​Американский F-18 разбился в Англии, погиб пилот

    Истребитель был одной из шести машин, участвовавших в боевых действиях на Ближнем Востоке

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Американский истребитель разбился в восточной Англии. F-18 разбился утром возле базы ВВС на границе графств Кембриджшир и Саффолк.

    Как передает Report, по данным британской полиции пилот погиб.

    Самолет упал по неизвестным причинам на сельскохозяйственные угодья возле местечка Redmere, ок. 110 км к северу от Лондона.

    Как сообщила полиция в графстве Кембриджшир в результате катастрофы погиб американский пилот, являющийся единственным членом экипажа истребителя.

    Истребитель был одной из шести машин, участвовавших в боевых действиях на Ближнем Востоке.

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