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Спецпосланник США: Ситуация в Сирии может ослабить "Хезболлах"

Спецпосланник США: Ситуация в Сирии может ослабить "Хезболлах" Ситуация в Сирии, где оппозиционные силы атакуют правительственные позиции, может еще больше ослабить движение "Хезболлах", истощенное недавней израильской операцией на юге Ливана.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 00:44
Спецпосланник США: Ситуация в Сирии может ослабить Хезболлах

Ситуация в Сирии, где оппозиционные силы атакуют правительственные позиции, может еще больше ослабить движение "Хезболлах", истощенное недавней израильской операцией на юге Ливана.

Как передает Report, об этом заявил специальный посланник США в Израиле Амос Хохштейн, выступая на форуме в Дохе.

"Я думаю, что события в Сирии создают уязвимости для "Хезболлах", поскольку они существенно затрудняют возможности Ирана, который сокращает присутствие в Сирии, поставлять ливанскому движению оружие", - считает дипломат.

Хохштейн также заявил, что "Хезболлах" по-прежнему остается "очень сильной организацией" в пределах Ливана.

При этом он выразил уверенность, что движение утратило способность противостоять Израилю или поддерживать Сирию в борьбе с формированиями боевиков.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı diplomat: Suriyadakı vəziyyət “Hizbullah”ı daha da zəiflədə bilər

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