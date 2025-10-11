Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026

    Американские военные начали прибывать в Израиль для контроля за соглашением с ХАМАС

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 14:23
    Американские военные начали прибывать в Израиль для контроля за соглашением с ХАМАС

    Американские военные начали прибывать в Израиль для создания координационного центра, который будет наблюдать за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

    По данным канала, в Израиле уже находится адмирал Брэд Купер - руководитель Центрального командования Вооруженных сил США, которое отвечает за операции на Ближнем Востоке.

    В Израиле будет размещено 200 военнослужащих. При этом отмечается, что они не будут присутствовать на территории сектора Газа.

    По официальным данным, американские военные, которые будут участвовать в работе координационного центра, специализируются в области транспорта, планирования, логистики, обеспечения безопасности и инженерии.

    Отметим, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.

    ХАМАС ЦАХАЛ Израиль США сектор Газа
    Amerikalı hərbçilər HƏMAS ilə razılaşmaya nəzarət üçün İsrailə göndərilib

    Последние новости

    15:15
    Фото

    Участники международной конференции совершили намаз в Зангиланской мечети - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    15:09

    Вучич призвал жителей Сербии не паниковать в связи с санкциями США в отношении NIS

    Другие страны
    14:56

    Азербайджан возобновил экспорт капусты в Беларусь

    Бизнес
    14:55

    Украинские дроны поразили НПЗ в Уфе

    Другие страны
    14:38
    Фото

    В Азербайджане проходит III Кулинарный фестиваль "Европейская кухня"

    Kультурная политика
    14:36
    Фото

    В Кяльбаджаре прошел общегородской субботник

    Карабах
    14:26
    Видео

    В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14:23

    Американские военные начали прибывать в Израиль для контроля за соглашением с ХАМАС

    Другие страны
    14:15

    Глава Femmes Digitales: Проблемы кибербезопасности можно решить путем диалога

    ИКТ
    Лента новостей