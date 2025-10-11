Американские военные начали прибывать в Израиль для контроля за соглашением с ХАМАС

Американские военные начали прибывать в Израиль для создания координационного центра, который будет наблюдать за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

По данным канала, в Израиле уже находится адмирал Брэд Купер - руководитель Центрального командования Вооруженных сил США, которое отвечает за операции на Ближнем Востоке.

В Израиле будет размещено 200 военнослужащих. При этом отмечается, что они не будут присутствовать на территории сектора Газа.

По официальным данным, американские военные, которые будут участвовать в работе координационного центра, специализируются в области транспорта, планирования, логистики, обеспечения безопасности и инженерии.

Отметим, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.