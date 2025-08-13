О нас

Американские спецслужбы будут охранять Путина во время его визита на Аляску

Американские спецслужбы будут охранять Путина во время его визита на Аляску Охрану президента России Владимира Путина во время визита на Аляску будут обеспечивать совместно российские силовики и Секретная служба США.
13 августа 2025 г. 05:03
Охрану президента России Владимира Путина во время визита на Аляску будут обеспечивать совместно российские силовики и Секретная служба США.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экс-сотрудника ведомства Роберта Макдоналда.

Макдоналд подчеркнул, что политические разногласия не влияют на протокол безопасности при визитах глав государств.

"У президента Путина будет личная охрана из России и дополнительная защита от Секретной службы США. Такой подход соответствует международной практике", — заявил эксперт.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Версия на азербайджанском языке Putini Alyaskada ABŞ-nin xüsusi xidmət orqanları mühafizə edəcək

