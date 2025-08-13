Американские спецслужбы будут охранять Путина во время его визита на Аляску

Охрану президента России Владимира Путина во время визита на Аляску будут обеспечивать совместно российские силовики и Секретная служба США.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экс-сотрудника ведомства Роберта Макдоналда.

Макдоналд подчеркнул, что политические разногласия не влияют на протокол безопасности при визитах глав государств.

"У президента Путина будет личная охрана из России и дополнительная защита от Секретной службы США. Такой подход соответствует международной практике", — заявил эксперт.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.