​Американские сенаторы предложили создать христианскую автономию в Ираке

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Американские сенаторы предложили создать автономную провинцию для христиан в иракской долине Ниневии.

Как передает Report, об этом сообщает иракское агенство Shafaq News.

17 сенаторов обратились к госсекретарю США Джону Керри с письмом, в котором потребовали от американских властей способствовать прекращению гонений в отношении ассирийцев и других преимущественно христианских меньшинств в этом регионе.

Как передает РИА Новости, в 2014 году боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) изгнали представителей религиозных меньшинств из долины Ниневии.

Вынужденными переселенцами стали около 200 тыс. человек, которым пришлось осесть в Иракском Курдистане.