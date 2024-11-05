Американские избиратели в штате Пенсильвания сталкиваются с проблемами на участках

Избиратели на выборах президента США сталкиваются с рядом проблем на некоторых избирательных участках в колеблющемся штате Пенсильвания.

Избиратели на выборах президента США сталкиваются с рядом проблем на некоторых избирательных участках в колеблющемся штате Пенсильвания.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что в округе Камбрия данного штата продлили время голосования после сбоя программного обеспечения, который затруднил избирателям возможность сканирования бюллетеней.

"У нас есть план на случай подобных сбоев, и они не должны препятствовать гражданам воспользоваться своим правом голоса. Принятые бюллетени будут безопасно сохранены и учтены после проверки IT-специалистами", - говорится в заявлении избирательной комиссии округа.

По данным CNN, два избирательных участка в округе Аллегейни штата Пенсильвания открылись с задержкой. Это было связано с тем, что наблюдатели либо прибыли с опозданием, либо вовсе не явились.

Отметим, что в США 5 ноября проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представитель демократов Камала Харрис.