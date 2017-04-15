Американская "супербомба" уничтожила более 90 боевиков в Афганистане

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Число боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), ликвидированных в результате удара сверхмощной бомбы США на востоке Афганистана, превысило 90 человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По меньшей мере 92 боевика ИГ были убиты в ходе бомбардировки", - сообщил глава уезда Ачин провинции Нангархар Исмаил Шинвари.

Отметим, что США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства". В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.