Американская рок-группа попала в ДТП в Польше

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Тринадцать человек получили ранения в результате ДТП с участием автобуса, в котором находились музыканты американской рок-группы The Dillinger Escape Plan, в Польше.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

Авария произошла утром в воскресенье у города Радомск, когда музыканты направлялись в Краков, где вечером должен был состояться концерт. По предварительным данным, в автобус сзади врезалась фура, двигавшаяся в попутном направлении. В результате столкновения автобус с музыкантами съехал в кювет.

В автобусе находились 11 пассажиров и водитель, все они госпитализированы в больницы Радомска и Ченстоховы. Концерт американской группы в Кракове отменён. Информации о тяжести травм пострадавших к настоящему времени нет.

Дорога в районе аварии заблокирована.