Американская полиция покинула посольство Венесуэлы в Вашингтоне - ОБНОВЛЕНО

Активисты в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне остались в здании, вошедшие, чтобы выселить их, полицейские ушли, как передает Report сообщает корреспондент РИА Новости.

До этого около получаса шли переговоры о том, чтобы активисты покинули здание добровольно. Для этого люди в форме федеральных агентов и полиции Вашингтона вошли на территорию посольства, но дальше прихожей не проходили.

После переговоров четверо активистов остались в здании и появились в окне второго этажа с плакатами "Переворот провалился!". Полицейские, уходя, закрыли вход в посольство, замотав ручки дверей пластиковой веревкой.

*** 05:08

Полиция США вошла в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где остаются последние активисты-сторонники законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, как передает Report сообщает корреспондент РИА Новости.

Сам Мадуро ранее поблагодарил американских активистов, выразив им "глубокое восхищение" за защиту посольства.