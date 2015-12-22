Американская компания SpaceX успешно посадила ракету Falcon 9 на землю после запуска - ВИДЕО

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила вертикальную посадку на специальной площадке на мысе Канаверал. Как сообщает Report, это первое успешное приземление ракеты — во время предыдущей попытки посадки на морской платформе она завалилась набок и взорвалась.

Ракета вывела на орбиту 11 коммерческих телекоммуникационных спутников связи.

Это первый запуск Falcon 9 после катастрофы 28 июня, когда ракета с грузовиком Dragon взорвалась вскоре после старта.