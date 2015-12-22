 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Американская компания SpaceX успешно посадила ракету Falcon 9 на землю после запуска - ВИДЕО

    Ракета вывела на орбиту 11 коммерческих телекоммуникационных спутников связи

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила  вертикальную посадку на специальной площадке на мысе Канаверал. Как сообщает Report, это первое успешное приземление ракеты — во время предыдущей попытки посадки на морской платформе она завалилась набок и взорвалась.

    Ракета вывела на орбиту 11 коммерческих телекоммуникационных спутников связи.

    Это первый запуск Falcon 9 после катастрофы 28 июня, когда ракета с грузовиком Dragon взорвалась вскоре после старта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi