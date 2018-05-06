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    Американская хакерша армянского происхождения похитила у Пэрис Хилтон откровенные фото и $130 тыс

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Хакер Пэйтсар Бхчаджян похитила у американской актрисы и певицы Пэрис Хилтон ее интимные фото и $130 тыс. Как передает Report, об этом пишет TMZ.

    Хакерша армянского происхождения, в период с 2015 по 2017 года получила доступ к счетам Хилтон и ее аккаунту в iCloud.

    Так, с помощью данных банковской карты мошенница забронировала номер в голливудском отеле «Рузвельт». Тогда она потратила около $40 тыс. Позднее женщина под видом Хилтон попросила помощника актрисы перевести $80 тыс. на сторонний счет.

    Также сообщается, что в распоряжении злоумышленницы оказались интимные снимки Хилтон, однако достоверно неизвестно, что она сделала с этими материалами.

    Хакерша была поймана в 2017 году. 7 мая суд примет решение о наказании.

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