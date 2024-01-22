Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Вооруженные отряды входящие в движение "Исламское сопротивление Ирака", обстреляли военную базу США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.
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Боевики дважды открывали огонь по военному объекту из реактивных систем залпового огня. Очевидцы сообщили о произошедших на территории базы взрывах. Других подробностей о ракетных ударах не приводится.
Объекты ВС США в Сирии и Ираке подверглись атакам 140 раз с октября 2023 года, когда началась военная эскалации на Ближнем Востоке.