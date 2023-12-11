Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США, расположенная поблизости от нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетным ударам.

Военная база США, расположенная поблизости от нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетным ударам.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на американском военном объекте раздалось несколько сильных взрывов.

Ранее ракетному обстрелу подверглась другая военная база США, которая находится в Эш-Шаддади поблизости от нефтяного месторождения Эль-Джебса на юге провинции Хасеке.

Ответственность за нападения на военные объекты взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака".