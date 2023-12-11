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Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу Военная база США, расположенная поблизости от нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетным ударам.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 18:30
Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США, расположенная поблизости от нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетным ударам.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на американском военном объекте раздалось несколько сильных взрывов.

Ранее ракетному обстрелу подверглась другая военная база США, которая находится в Эш-Шаддади поблизости от нефтяного месторождения Эль-Джебса на юге провинции Хасеке.

Ответственность за нападения на военные объекты взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака".

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