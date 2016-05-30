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    Американец задержан во Франции за поджог машины полиции

    27-летнему американцу предъявлены обвинения

    Баку. 30 Май. REPORT.AZ/ Французские власти задержали гражданина США, который подозревается в причастности к поджогу полицейской машины во время массовых беспорядков в Париже.

    Как передает Report, об этом сообщили в прокуратуре французской столицы.

    Американский гражданин оказался в числе пяти молодых людей, задержанных в рамках расследования этого инцидента. Как отметили в прокуратуре, 27-летнему американцу предъявлены обвинения в преднамеренном покушении на жизнь представителя государственной власти. Вместе с другими подозреваемыми он также обвиняется в совершении насилия по предварительному сговору и нанесении материального ущерба.

    Инцидент с поджогом полицейской машины произошел 18 мая в Париже во время очередной демонстрации, сопровождавшей массовые протесты против реформы трудового кодекса.

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