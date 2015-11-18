​Американец угрожал мусульманам после терактов в Париже

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Житель Флориды Мартин Алан Шницлер арестован за угрозы последователям ислама после терактов в Париже.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, американец позвонил в местный клуб мусульман в округе Пинеллас и угрожал "бросить зажигательные бомбы и застрелить всех, кто внутри".

Шницлеру грозит до десяти лет тюрьмы за угрозы. Никакого оружия или других опасных предметов у арестованного не нашли.

В результате терактов в Париже в прошлую пятницу погибли 130 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта".