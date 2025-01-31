American Airlines сегодня вечером возобновит рейсы по маршруту упавшего самолета

Американская авиакомпания American Airlines с вечера пятницы возобновит рейсы по маршруту, которым следовал самолет, потерпевший крушение в Вашингтоне.

Американская авиакомпания American Airlines с вечера пятницы возобновит рейсы по маршруту, которым следовал самолет, потерпевший крушение в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC.

"Возобновление рейса из Уичито (город в штате Канзас) в округ Колумбия запланировано на вечер пятницы", - сообщает телеканал.

Помимо этого телеканал сообщает со ссылкой на уведомление, направленное пилотам, что взлетно-посадочная полоса в вашингтонском аэропорту, на которую должен был сесть разбившийся самолет, будет закрыта до 7 февраля.

В четверг газета New York Times сообщала, что авиакомпания отменила все рейсы на маршруте после авиакатастрофы.

Напомним, что самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. На борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.

Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.