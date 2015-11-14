​American Airlines приостановила свои авиарейсы в столицу Франции

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Авиаперевозчик из США American Airlines Group приостановил полеты своих самолетов в столицу Франции сразу после терактов ИГИЛ в Париже вечером в пятницу, 13 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя авиакомпании Джошуа Фрида (Joshua Freed).

«В настоящее время международный аэропорт Шарля де Голля открыт, однако, мы задерживаем наши вылеты в этот вечер в Париж до получения дополнительной информации», — сказал он.

МИД Франции заявил 13 ноября, что воздушное и железнодорожное сообщение со страной прерываться не будет, въезд и выезд остается свободным.