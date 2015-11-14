 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​American Airlines приостановила свои авиарейсы в столицу Франции

    В настоящее время международный аэропорт Шарля де Голля открыт

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Авиаперевозчик из США American Airlines Group приостановил полеты своих самолетов в столицу Франции сразу после терактов ИГИЛ в Париже вечером в пятницу, 13 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя авиакомпании Джошуа Фрида (Joshua Freed).

    «В настоящее время международный аэропорт Шарля де Голля открыт, однако, мы задерживаем наши вылеты в этот вечер в Париж до получения дополнительной информации», — сказал он.

    МИД Франции заявил 13 ноября, что воздушное и железнодорожное сообщение со страной прерываться не будет, въезд и выезд остается свободным.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi