Amazon уволит 14 тыс. корпоративных сотрудников
Другие страны
- 28 октября, 2025
- 15:16
Amazon.com Inc. планирует уволить около 14 тыс. корпоративных сотрудников в рамках программы оптимизации расходов.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление старшего вице-президента компании Бет Галетти.
"Сокращения, о которых мы сегодня объявили, являются продолжением работы по уменьшению бюрократии, устранению лишних корпоративных уровней и перенаправлению ресурсов в ключевые сферы, которые наилучшим образом соответствуют текущим и будущим потребностям наших клиентов", - заявила Галетти.
Совокупный штат Amazon с учетом водителей и сотрудников распределительных центров составляет 1,55 млн человек, однако штат корпоративных работников насчитывает около 350 тыс. позиций.
