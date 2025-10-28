Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Amazon уволит 14 тыс. корпоративных сотрудников

    28 октября, 2025
    • 15:16
    Amazon уволит 14 тыс. корпоративных сотрудников

    Amazon.com Inc. планирует уволить около 14 тыс. корпоративных сотрудников в рамках программы оптимизации расходов.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление старшего вице-президента компании Бет Галетти.

    "Сокращения, о которых мы сегодня объявили, являются продолжением работы по уменьшению бюрократии, устранению лишних корпоративных уровней и перенаправлению ресурсов в ключевые сферы, которые наилучшим образом соответствуют текущим и будущим потребностям наших клиентов", - заявила Галетти.

    Совокупный штат Amazon с учетом водителей и сотрудников распределительных центров составляет 1,55 млн человек, однако штат корпоративных работников насчитывает около 350 тыс. позиций.

