Амано: страны МАГАТЭ получили доклад по ядерной программе Ирана

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Страны МАГАТЭ получили финальный доклад экспертов агентства по иранской ядерной программе, предшествующий официальному началу ее реализации, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано в заявлении, опубликованном на сайте организации, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Сегодня я распространил доклад, подтверждающий, что Иран сделал необходимые подготовительные шаги для перехода к фазе имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Доклад был представлен Совету управляющих МАГАТЭ и Совету Безопасности ООН", — заявил Амано.

Иран и "шестерка" в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на верификацию мирного характера иранской ядерной программы.

В рамках ограничений иранской ядерной программы, в частности, запасы обогащенного урана в Иране должны быть снижены до 300 килограммов, а избыток вывезен из страны, в частности, в Россию.