Алжир призвал Францию решить проблему обеззараживания ядерных полигонов

Алжир считает, что Франции необходимо решить проблему обеззараживания ядерных полигонов, использованных ею в 1960-е годы на территории североафриканской страны.

Алжир считает, что Франции необходимо решить проблему обеззараживания ядерных полигонов, использованных ею в 1960-е годы на территории североафриканской страны.

Как передает Report , об этом заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун в интервью французскому изданию Opinion.

"Это необходимо. Вопрос обеззараживания ядерных полигонов является обязательным в человеческом, моральном, политическом и военном отношениях. Мы могли бы сделать это (то есть мероприятия по обеззараживанию - ред.) с американцами, русскими, индонезийцами, китайцами. Но мы считаем, что Алжир должен сделать это вместе с Францией, которая должна сообщить нам точные районы, где проводились эти испытания и где захоронены материалы", - отметил глава государства.

Теббун в связи с этим вспомнил начало своей карьеры в качестве госслужащего в Бешаре на западе Алжира.

"В самом начале 1970-х годов практически каждую неделю мы получали жалобы от скотоводов на гибель их животных", - рассказал президент. "Не нужно заметать пыль под ковер, надо разрешить эти вопросы раз и навсегда", - подытожил он.

Решение о начале национальной ядерной программы правительство Франции приняло в 1958 году. Фактически статус ядерной державы страна получила вслед за США, СССР и Великобританией в годы правления Шарля де Голля, когда в феврале 1960 года в пустыне Сахара в Алжире было проведено испытание первой французской атомной бомбы.

В период своего кровавого колониального господства Франция провела не менее 17 ядерных испытаний на территории Алжира в 1960-1966 годах. Даже после обретения Алжиром независимости от Парижа в 1962 году Франция продолжала проводить ядерные испытания в этой стране.