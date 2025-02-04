О нас

Алжир призвал Францию решить проблему обеззараживания ядерных полигонов

Алжир призвал Францию решить проблему обеззараживания ядерных полигонов Алжир считает, что Франции необходимо решить проблему обеззараживания ядерных полигонов, использованных ею в 1960-е годы на территории североафриканской страны.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 03:36
Алжир призвал Францию решить проблему обеззараживания ядерных полигонов

Алжир считает, что Франции необходимо решить проблему обеззараживания ядерных полигонов, использованных ею в 1960-е годы на территории североафриканской страны.

Как передает Report, об этом заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун в интервью французскому изданию Opinion.

"Это необходимо. Вопрос обеззараживания ядерных полигонов является обязательным в человеческом, моральном, политическом и военном отношениях. Мы могли бы сделать это (то есть мероприятия по обеззараживанию - ред.) с американцами, русскими, индонезийцами, китайцами. Но мы считаем, что Алжир должен сделать это вместе с Францией, которая должна сообщить нам точные районы, где проводились эти испытания и где захоронены материалы", - отметил глава государства.

Теббун в связи с этим вспомнил начало своей карьеры в качестве госслужащего в Бешаре на западе Алжира.

"В самом начале 1970-х годов практически каждую неделю мы получали жалобы от скотоводов на гибель их животных", - рассказал президент. "Не нужно заметать пыль под ковер, надо разрешить эти вопросы раз и навсегда", - подытожил он.

Решение о начале национальной ядерной программы правительство Франции приняло в 1958 году. Фактически статус ядерной державы страна получила вслед за США, СССР и Великобританией в годы правления Шарля де Голля, когда в феврале 1960 года в пустыне Сахара в Алжире было проведено испытание первой французской атомной бомбы.

В период своего кровавого колониального господства Франция провела не менее 17 ядерных испытаний на территории Алжира в 1960-1966 годах. Даже после обретения Алжиром независимости от Парижа в 1962 году Франция продолжала проводить ядерные испытания в этой стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

США направили в Индию самолет с нелегальными мигрантами
США направили в Индию самолет с нелегальными мигрантами
4 февраля 2025 г. 04:07
Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать стратегию по усилению обороны
Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать стратегию по усилению обороны
4 февраля 2025 г. 03:14
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
4 февраля 2025 г. 02:51
Трюдо: США приостановят введение пошлин в отношении Канады на 30 дней
Трюдо: США приостановят введение пошлин в отношении Канады на 30 дней
4 февраля 2025 г. 02:03
Орбан заявил о безумии, происходящем в Европе
Орбан заявил о безумии, происходящем в Европе
4 февраля 2025 г. 01:18
Спецпредставитель Трампа посетит Украину в середине февраля
Спецпредставитель Трампа посетит Украину в середине февраля
4 февраля 2025 г. 00:27
Франция начала вывод войск из Сенегала
Франция начала вывод войск из Сенегала
4 февраля 2025 г. 00:06
Марко Рубио стал исполняющим обязанности главы USAID
Марко Рубио стал исполняющим обязанности главы USAID
3 февраля 2025 г. 23:43
СМИ: Трамп распорядится о выходе США из СПЧ ООН
СМИ: Трамп распорядится о выходе США из СПЧ ООН
3 февраля 2025 г. 23:32
FT: Шольц планирует ввести ответные пошлины на импорт из США
FT: Шольц планирует ввести ответные пошлины на импорт из США
3 февраля 2025 г. 23:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi