Александар Вучич заявил, что с нетерпением ждет отставки и возвращения к своему народу

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что с нетерпением ждет отставки и возможности больше времени проводить среди своего народа.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом Вучич сказал, отвечая на вопросы журналистов во время визита в этнодеревню "Моравски Конаци" в Великой Плане.

"Для меня это будет проще. Больше всего я радуюсь, когда нахожусь среди своего народа. В мои обязанности входит поездка на Карпатскую инициативу, визит в Нью-Йорк и встречи там со многими лидерами. Но я с нетерпением жду возвращения и того момента, когда 28 сентября после отставки сяду в свою машину и отправлюсь к своему народу", - заявил Вучич.