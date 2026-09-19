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    Александар Вучич заявил, что с нетерпением ждет отставки и возвращения к своему народу

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 19:53
    Александар Вучич заявил, что с нетерпением ждет отставки и возвращения к своему народу

    Президент Сербии Александар Вучич заявил, что с нетерпением ждет отставки и возможности больше времени проводить среди своего народа.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом Вучич сказал, отвечая на вопросы журналистов во время визита в этнодеревню "Моравски Конаци" в Великой Плане.

    "Для меня это будет проще. Больше всего я радуюсь, когда нахожусь среди своего народа. В мои обязанности входит поездка на Карпатскую инициативу, визит в Нью-Йорк и встречи там со многими лидерами. Но я с нетерпением жду возвращения и того момента, когда 28 сентября после отставки сяду в свою машину и отправлюсь к своему народу", - заявил Вучич.

    Александар Вучич
    Vuçiç: İstefa verməyi və xalqın arasına qarışmağı səbirsizliklə gözləyirəm

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