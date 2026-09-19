Александар Вучич заявил, что с нетерпением ждет отставки и возвращения к своему народу
Другие страны
- 19 сентября, 2026
- 19:53
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что с нетерпением ждет отставки и возможности больше времени проводить среди своего народа.
Как сообщает балканское бюро Report, об этом Вучич сказал, отвечая на вопросы журналистов во время визита в этнодеревню "Моравски Конаци" в Великой Плане.
"Для меня это будет проще. Больше всего я радуюсь, когда нахожусь среди своего народа. В мои обязанности входит поездка на Карпатскую инициативу, визит в Нью-Йорк и встречи там со многими лидерами. Но я с нетерпением жду возвращения и того момента, когда 28 сентября после отставки сяду в свою машину и отправлюсь к своему народу", - заявил Вучич.
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