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Избран новый президент Эстонии

Избран новый президент Эстонии Депутаты избрали директора Эстонского национального музея Алара Кариса президентом республики.
Другие страны
31 августа 2021 г. 16:02
Избран новый президент Эстонии

Депутаты избрали директора Эстонского национального музея Алара Кариса президентом республики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Ко второму туру Карис остался единственным кандидатом на этот пост. В его пользу сделали выбор 72 человека из 80 проголосовавших (восемь бюллетеней не были заполнены).

Для избрания необходима поддержка как минимум 68 депутатов. Для победы в первом туре ему не хватило пяти голосов.

Полномочия главы государства в Эстонии длятся пять лет. Для одного человека допустимы два срока подряд.

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