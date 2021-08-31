Избран новый президент Эстонии

Депутаты избрали директора Эстонского национального музея Алара Кариса президентом республики.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.
Ко второму туру Карис остался единственным кандидатом на этот пост. В его пользу сделали выбор 72 человека из 80 проголосовавших (восемь бюллетеней не были заполнены).
Для избрания необходима поддержка как минимум 68 депутатов. Для победы в первом туре ему не хватило пяти голосов.
Полномочия главы государства в Эстонии длятся пять лет. Для одного человека допустимы два срока подряд.