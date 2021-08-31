Избран новый президент Эстонии

Депутаты избрали директора Эстонского национального музея Алара Кариса президентом республики.

Депутаты избрали директора Эстонского национального музея Алара Кариса президентом республики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Ко второму туру Карис остался единственным кандидатом на этот пост. В его пользу сделали выбор 72 человека из 80 проголосовавших (восемь бюллетеней не были заполнены).

Для избрания необходима поддержка как минимум 68 депутатов. Для победы в первом туре ему не хватило пяти голосов.

Полномочия главы государства в Эстонии длятся пять лет. Для одного человека допустимы два срока подряд.