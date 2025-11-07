Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Алар Карис не планирует снова выдвигаться в президенты Эстонии

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 15:58
    Президент Эстонии Алар Карис заявил, что с большой вероятностью не будет участвовать в выборах на второй срок.

    Как передает Report, об этом сообщает портал ERR.

    "Трудно сказать, что произойдет. Должно произойти маленькое чудо, чтобы кто-то убедил меня баллотироваться", - сказал он, подчеркнув, что это его личное решение.

    По его мнению, было бы правильным установление одного семилетнего срока президентства без права переизбрания, что позволило бы главе государства сосредоточиться на работе.

    "Может быть, одного срока будет достаточно. Тогда президенту не придется думать о том, переизберут ли его, или хочет ли он сам переизбираться и так далее", - отметил Карис.

    Кроме того, он также выразил предпочтение в пользу прямых выборов главы государства, т.е. народом, а не парламентом.

    Президентские выборы в Эстонии состоятся в конце лета-начале осени 2026 года и будут зависеть от того, сможет ли Рийгикогу избрать президента самостоятельно или для этого потребуется созыв коллегии выборщиков.

    Карис был избран президентом Эстонии 31 августа 2021 года во втором туре голосования Рийгикогу, получив 72 голоса, и вступил в должность 11 октября 2021 года.

    Эстония Алар Карис президентские выборы

