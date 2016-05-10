СМИ: "Аль-Каида" планирует создать свой халифат в Сирии

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Террористическая организация "Аль-Каида" планирует создать свой халифат на территории Сирии. Как сообщает Report, об этом пишет Die Welt.

Лидер группировки Айман аз-Завахири в 10-минутном видео призвал радикалов объединиться, назвав Сирию "надеждой всех мусульман мира". Он также отметил, что для создания такого халифата готов пожертвовать собственными полномочиями.

"Если они создадут мусульманское правительство и выберут имама, тогда их выбор станет нашим выбором", — заявил аз-Завахири.

В частности, как отмечает издание, лидер "Аль-Каиды" обращался к боевикам своей дочерней террористической группировки "Джабхат ан-Нусра". В настоящее время она контролирует большую часть сирийской провинции Идлиб. По информации Die Welt, эта территория и может стать центром нового халифата.