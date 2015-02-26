"Аль-Каида" планировала подорвать посольство США в России

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Террористическая сеть "Аль-Каида" планировала теракты в России, в том числе подрыв газопровода и атаку против американского посольства. Об этом свидетельствуют частично рассекреченные в среду в Нью-Йорке документы, которые имелись у Усамы бен Ладена и были захвачены после его ликвидации спецназом ВМС США в 2011 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС,данные материалы были представлены прокуратурой на проходящем в нью-йоркском районе Бруклин судебном процессе по делу гражданина Пакистана Абида Насира, обвиняемого в причастности к террористической деятельности и связях с "Аль-Каидой".

Среди документов была обнаружена переписка, которую вел бен Ладен с другими террористами. В посланиях, в частности, говорится, что "Аль-Каида" планировала отправить своих боевиков в Россию для организации терактов, в том числе подрыва газопровода или атаку на посольство США.

28-летний Абид Насир был экстрадирован в США из Великобритании в 2013 году. Он не признал себя виновным в связях с "Аль-Каидой" и подготовке терактов, о чем он заявил на первом же судебном заседании в Нью-Йорке.